Подробности похищения 8-летнего мальчика в Красноярске: маньяк следил за ребенком несколько недель

Фото: из видео МВД по Красноярскому краю

27 апреля Красноярск потрясла новость о пропаже 8-летнего Марка Б. Мальчик вышел из дома на прогулку, но домой не вернулся. На поиски мальчика подняли полицию, следователей и волонтеров. Его искали всю ночь, но найти не смогли…

Друзья мальчика рассказали, что перед исчезновением он говорил, что пойдет расклеивать объявления, хотел подработать. Но никаких объявлений у него при себе не было. С кем он пойдет и куда, школьник не сообщил. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Возникла еще одна версия. Полицейские опубликовали видео с пропавшим ребенком. На кадрах, он общался с неизвестным мужчиной. Тот сидел на скамейке, школьник подошел к мужчине, а затем резко побежал.

Мальчика искали сотни человек, были опрошены свидетели, друзья, родители, но он словно растворился в воздухе. В итоге школьника нашли живым, но… в компании того самого мужчины.

- По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание. Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Почему Марк не рассказал об этом родителям, неизвестно. Возможно, побоялся...

В ближайшее время мужчину допросят, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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