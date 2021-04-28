Искали всю ночь, но не нашли: на правобережье Красноярска пропал 8-летний мальчик

Фото: МВД по Красноярскому краю

8-летний Марк Буткявичус пропал 27 апреля. В 15:00 он вышел из дома на Красноярском рабочем, 80 и домой не вернулся. Мама ребенка обеспокоилась долгим отсутствием сына и обратилась в полицию.

Волонтеры искали второклассника всю ночь, но найти Марка так и не смогли, передают волонтеры «поиска пропавших детей – Красноярск».

Из квартиры мальчик вышел в черной куртке с зелеными крапинками, черной шапке с серым отворотом, в черных спортивных штанах и резиновых синих сапогах.

Приметы Марка: светлые волосы, карие глаза, рост 132 сантиметра.

- Просим водителей просмотреть записи видеорегистраторов, если вы проезжали в районе пропажи ребенка (пр. Красноярский рабочий д. 82) 27.04.2021г с 17-00ч. Просим сотрудников магазинов, павильонов - если у вас есть видеокамеры - посмотрите записи - нет ли на них пропавшего мальчика, не садился ли к кому то в машину и тд, - добавили волонтеры.

Руководитель штаба волонтеров Ольга Василишина рассказала «КП-Красноярск», что Марк играл с детьми во дворе, а затем сказал, что идет на работу, якобы, расклеивать объявления. Куда и к кому он идет, мальчик не поделился. Телефона у него с собой не было, собственно, как и объявлений. Эта версия проверяется. Уголовное дело пока не заведено.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Помимо волонтеров, в поисках мальчика задействованы полицейские, МЧС и следком. В МВД по Красноярскому краю добавляют, что ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции. Поиски продолжаются.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону 2621177 или 102, - добавили в полиции.