Дело мужчины, избившего и ограбившего 95-летнего ветерана ради 20 тысяч рублей, ушло в прокуратуру

Фото: прокуратура, СК по Красноярскому краю

Напомним, что вопиющий случай произошел 4 апреля в Зыкове, что под Красноярском. К 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны зашел мужчина, который избил его, нанеся около 10 ударов руками и ногами, а затем забрал 20 тысяч рублей. Цинизма преступлению придал тот факт, что злодей обещал пенсионеру вернуться.

Задержали подозреваемого спустя двое суток. Им оказался 40-летний сосед пострадавшего. Примечательно, что за день до задержания он общался с журналистами и сочувствовал ветерану. В итоге мужчина во всем признался и раскаялся. В отношении сельчанина завели уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни».

- В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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