Мужчина, напавший на ветерана под Красноярском, за день до задержания осуждал циничное ограбление

Фото: скриншот из видео ТВК

Напомним, что 4 апреля поселок Зыково под Красноярском потрясло необъяснимое по своему цинизму преступление. Неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина в его же квартире. Мужчина избил 95-летнего пенсионера и забрал 20 тысяч рублей, а уходя, пригрозил, что вернется.

В годы войны ветеран участвовал в освобождении Беларуси, боях под Варшавой и Берлином. Известно, что он никогда не закрывал дверь в свою квартиру, ибо не ожидал, что кто-то может ему навредить.

Несмотря на то, что дедушка избежал серьезных травм, моральную травму получил колоссальную. Соседи позже расскажут, что в первое время он совсем ушел в себя - не выходил на улицу, даже во двор, ни с кем не мог разговаривать... Шутка ли – Геннадий Кузьмич с доблестью прошел войну, а в мирное время был избит из-за 20 тысяч...

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

На поиски подозреваемого были брошены все силы полиции. Задержали его спустя двое суток – 6 апреля. Им оказался 40-летний местный житель по имени Павел. Оказалось, что за день до своего задержания он давал интервью журналистам (ТВК). Осуждал циничное преступление, возмущался - как могли заподозрить в подобном его сыновей (поначалу полиция допрашивала их, как и других возможных виновников).

- Один находился у бабушки в Пузырево. С какой целью его отправили в отделение, я не могу понять, - сокрушался Павел (но признаться в совершенном даже не собирался). - Кто мог такое сделать?! Дедушку ранmit никогда не обижали, да и вообще сдували с него пылинки!.

Следователи сообщают, что задержанный после предъявления всех доказательств признался: нападение совершил именно он. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Вскоре мужчине вынесут меру пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Особым это дело стало и для силовиков, и для прокуратуры (ведомство также ведет поверку). Здесь ветерана хорошо знают - прокурор Березовского района буквально две недели назад был в очередной раз в гостях у ветерана, проверял, получает ли он все положенные выплаты и посещают ли его соцработники. (подробнее)

Под Красноярском задержали грабителя, напавшего на ветерана войны

На поиски подозреваемого были брошены все силы березовской полиции. И через два дня, 6 апреля, его задержали. (подробнее)