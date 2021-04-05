95-летнего ветерана в Красноярском крае избили из-за 20 000 рублей

95-летний ветеран, избитый грабителями Фото: Прокуратура

В поселке Зыково, Красноярский край, на ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Как сообщили в МВД, неизвестный избил 95-летнего пенсионера и украл у него 20 000 рублей. К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре рассказали, что прокурор Березовского района буквально две недели назад был в гостях у ветерана, проверял получает ли он все положенные выплаты и посещают ли его соцработники. После нападения сотрудники ведомства вновь навестили пенсионера. Сообщается, что сейчас состояние ветерана удовлетворительное.

Расследование нападение прокуратура взяла на контроль, оперативники занимаются поисками грабителя, опрашиваются возможные свидетели.