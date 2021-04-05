Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 11:24

95-летнего ветерана в Красноярском крае избили из-за 20 000 рублей

К счастью, госпитализация ему не потребовалась
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий

95-летний ветеран, избитый грабителями Фото: Прокуратура

В поселке Зыково, Красноярский край, на ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Как сообщили в МВД, неизвестный избил 95-летнего пенсионера и украл у него 20 000 рублей. К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре рассказали, что прокурор Березовского района буквально две недели назад был в гостях у ветерана, проверял получает ли он все положенные выплаты и посещают ли его соцработники. После нападения сотрудники ведомства вновь навестили пенсионера. Сообщается, что сейчас состояние ветерана удовлетворительное.

Расследование нападение прокуратура взяла на контроль, оперативники занимаются поисками грабителя, опрашиваются возможные свидетели.

Криминал