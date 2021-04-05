Ничего святого: в Красноярском крае ради денег напали на 95-летнего ветерана войны

Ветеран Геннадий Губин вместе с прокурором Березовского района Фото: прокуратура

История, от которой по-настоящему больно и стыдно. На 95-летнего ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Воспользовался беспомощностью пожилого человека, избил, и забрал 20 000 рублей. К счастью, ветеран серьезно не пострадал, госпитализация ему не понадобилась, но медицинскую помощь все же оказали. После происшествия у пенсионера остались синяки и царапины. О моральной стороне, потрясении, и говорить не приходится...

На сегодняшний день 95-летний Геннадий Губин последний оставшийся в живых ветеран в посёлке Зыково. Геннадий Кузьмич служил артиллеристом в годы войны, дошел до Берлина, а после победы стал командиром...

Особым это дело стало и для силовиков, и для прокуратуры (ведомство также ведет поверку). Здесь ветерана хорошо знают - прокурор Березовского района буквально две недели назад был в очередной раз в гостях у ветерана, проверял, получает ли он все положенные выплаты и посещают ли его соцработники.

Следком возбудил уголовное дело, по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни», по ней грозит до семи лет лишения свободы. По одной из версий, это кто-то из знакомых ветерана, ведь тот сам открыл ему дверь. По предварительным данным, он просил денег взаймы, а когда не получил – отобрал силой. Сейчас подозреваемый в розыске.

К ситуации подключились общественники, Сергей Натаров, депутат Госдумы от Красноярского края обратился к председателю Следственного Комитета России и Генеральному прокурору России с просьбой взять ход расследования на личный контроль.

— Это полнейший беспредел накануне 76 годовщины Победы. Эти сволочи должны быть пойманы и наказаны по всей строгости закона и морали! – в принципе, эти слова звучат и в социальных сетях, где обсуждают случившееся.

Для кого-то ничего святого, как говорится, нет...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

95-летнего ветерана в Красноярском крае избили из-за 20 000 рублей

В поселке Зыково, Красноярский край, на ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Как сообщили в МВД, неизвестный избил 95-летнего пенсионера и украл у него 20 000 рублей. К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. (Подробности)