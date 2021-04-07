Под Красноярском задержали грабителя, напавшего на ветерана войны

Ветеран Геннадий Губин вместе с прокурором Березовского района Фото: прокуратура

Под Красноярском задержали грабителя, напавшего на единственного в селе Зыково ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, утром 4 апреля неизвестный на тот момент мужчина проник в квартиру пожилого человека. Он знал, что тот давно перестал запирать входные двери. Поэтому зашел и потребовал деньги. А когда хозяин квартиры сказал, что денег у него нет, грабитель стал избивать его. Добыча составила 20 тысяч рублей, заполучив их, неизвестный скрылся.

К счастью, госпитализация ветерану не понадобилась, ему оказали медицинскую помощь и оставили дома. А на поиски подозреваемого были брошены все силы березовской полиции. И через два дня, 6 апреля, его задержали. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, 40-летний житель Зыково полностью признал свою вину, дал показательные показания и полностью раскаялся.

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Следком возбудил уголовное дело, по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни», по ней грозит до семи лет лишения свободы. По одной из версий, это кто-то из знакомых ветерана, ведь тот сам открыл ему дверь. По предварительным данным, он просил денег взаймы, а когда не получил – отобрал силой. Сейчас подозреваемый в розыске (подробнее).