Видео задержания мужчины, ограбившего ветерана из-за 20 тысяч рублей под Красноярском, опубликовали в СК

Фото: скриншот из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Накануне полицейские установили личность подозреваемого. Сегодня, 27 апреля 2021 года, следователи опубликовали видео задержания мужчины, ограбившего ветерана из-за 20 тысяч рублей под Красноярском в поселке Зыково.

4 апреля в Зыкове неизвестный мужчина напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина. Он избил пенсионера и забрал 20 тысяч рублей. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», а прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Спустя двое суток был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель по имени Павел. Примечательно, что за сутки до задержания, он общался с журналистами. Тогда мужчина выражал сочувствие ветерану и негодовал из-за того, что полиция подозревала в преступлении его сыновей.

Как передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии, мужчина во всем признался и искренне раскаялся. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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