Угроза повторного схода лавины со склона на горнолыжной базе «Гора Отдельная» сохраняется. Это «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердила спецкор Ирина Яринская. «Туда никого не пускают, просят покинуть территорию. Говорят, что есть вероятной новой лавины» - сообщает она. Чуть позже об этом же уведомили и власти Норильска.Напомним, что трагедия произошла в 0:30 часов по местному времени. Под снежными завалами погибли три человека: известный в Норильске предприниматель и директор горнолыжной базы Владислав Попов, его жена и маленький сын. Старший 15-летний сын находился в реанимации в городской больнице.Что стало причиной схода лавины, будут разбираться специалисты. Есть мнение, что наложились сразу несколько обстоятельств: аномальное количество снега и то, что за склоном не ухаживали должным образом, не обеспечивали безопасность. К тому возникает вопрос: почему здание базы и домов стояли непосредственно под склоном и не были ничем ограждены.Добавим информацию от Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 10 января на юге Таймыра, в частности в Норильске, ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с. Метель. Ночью местами температура воздуха -30,-35°. 10 и 11 января в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕго нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).