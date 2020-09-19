На пожаре с четырьмя погибшими в наркологической клинике Красноярска наживаются мошенники

Настоящие сотрудники МЧС всегда предупреждают о предстоящей проверке и приходят в форме Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники используют произошедший в Красноярске 17 сентября пожар в частной наркологической клинике для того, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки, частные магазины, лечебные учреждения и предприятия, и запугивают людей штрафами, а также предлагают за взятку решить вопросы пожарной безопасности. Об этом рассказали в ГУ МЧС по краю.

Напомним, после пожара в частной клинике «Чистый город» были задержаны двое. Это 61-летний пациент, который в три часа ночи поджег штору и сбежал. Четыре человека погибли. Также под стражей находится 45-летняя директор медучреждения. Выяснилось, клиника не имела права оказывать стационарную помощь, только амбулаторную. Кроме того, были проблемы и с пожарной сигнализацией. Если бы она сработала, то возможно, всех людей удалось бы вовремя вывести из охваченных огнем помещений. И вот на этой трагедии пытаются нажиться аферисты.

- Все проверки в Красноярском крае проходят в плановом порядке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Такой план составляется за год и утверждается прокуратурой. Если же проверка назначена после жалобы или для исполнения ранее выданных предписаний, собственника объекта предупреждают о ней не менее, чем за сутки. Причем обычно сотрудники не звонят, а отправляют официальное уведомление.

Настоящий инспектор МЧС на проверку приходит ВСЕГДА в форме и со служебным удостоверением. У него должен быть нагрудный значок и пакет необходимых документов. Вместе с инспектором пожарного надзора в группу входят сотрудники прокуратуры, а также представители органов власти и активисты общественных организаций.

Сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, не оказывают иные платные услуги населению и организациям.

Если «специалист» представился сотрудником пожнадзора и предлагает выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности, то вы общаетесь с мошенниками.

КОНКРЕТНО

Как проверить настоящий ли инспектор пришел с инспекцией?

Уточнить эту информацию, а также сообщить о любых попытках вымогательства или взяток, можно по телефону доверия краевого управления: 8 (391) 227-09-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока все спали, поджег штору»: задержан предполагаемый виновник гибели четырех пациентов в красноярском наркоцентре

В Красноярском крае задержан подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», в результате чего погибли четыре пациента. 61-летний житель Красноярска пытался скрыться на территории Козульского района, когда его схватили полицейские.

У него дрожат руки, еле ходит. Первым делом мужчина показывает наколку на руке. Ему предстоит объяснить причины своего поступка. На допросе он в качестве подозреваемого. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (подробнее).

Установлена причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска, где погибли 4 человека: пациент устроил поджог

По записи с камер внутреннего видеонаблюдения клиники следователи установили, что один из пациентов ночью поджог свою подушку и наблюдал, как пламя разгорается. Через минуту в палату забежал другой пациент, и попытался потушить огонь, но у него ничего не получилось (подробнее).

«У них есть курилка, где дым столбом»: что рассказала родственница пациента клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Располагается в самом центре города, солидная вывеска, свой сайт, дорогая реклама. Лечение наркомании, алкоголизма, психотерапия. Речь идет о наркологической клинике «Чистый город». Той самой, в которой рано утром 17 сентября произошел страшный пожар, унесший жизни четырех пациентов. Их личности до сих пор не установлены. Тела сильно обгорели, потребуется генетическая экспертиза (подробнее).

В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)

Появилось видео пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

Вереница пожарных машин, скорые, полицейские. В МЧС опубликовали видео с места пожара, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали. Напомним, возгорание в частной наркологической клинике «Чистый город» (учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома на проспекте Мира, 115а) произошло около 4 часов утра. Уже известно, что очаг возгорания в одном из кабинетов клиники (подробнее).