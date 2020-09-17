Появилось видео с места пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

В тушении пожара участвовали 64 человека и 26 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Вереница пожарных машин, скорые, полицейские. В МЧС опубликовали видео с места пожара, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Напомним, возгорание в частной наркологической клинике «Чистый город» (учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома на проспекте Мира, 115а) произошло около 4 часов утра. Уже известно, что очаг возгорания в одном из кабинетов клиники.

Помещение было сильно задымлено. К прибытию пожарных огнем было охвачена площадь в 10 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара №2. Сотрудники МЧС вывели из горящей клиники 16 человек. Еще 12, в том числе одного ребенка, эвакуировали из подъезда дома.

- Пожар удалось локализовать в 4 часа 29 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. – На место был отправлен автобус для обогрева эвакуированных людей.

Возгорание произошло в четвертом часу утра Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Позже стало известно, что есть жертвы. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четверых пациентов. У всех погибших признаки термического воздействия. Еще два человека находятся в больнице.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ, уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование продолжается.

Причины возгорания выясняют следователи Фото: ГСУск РФ по краю и РХ

О причинах пока говорить рано. Предварительно в МЧС озвучили, что к трагедии могла привести неисправность электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в частном наркоцентре

Ранним утром 17 сентября в Красноярске при пожаре в частном наркологическом центре, расположенном на проспекте Мира, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Причиной случившегося, как уточнили в региональном МЧС, могла стать неисправность электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем (подробнее).