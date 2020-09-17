Установлена причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска, где погибли 4 человека: пациент устроил поджог

Следователи установили причину пожара в частной наркологической клинике Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Установлена причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска, где 17 сентября погибли 4 пациента. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По записи с камер внутреннего видеонаблюдения клиники следователи установили, что один из пациентов ночью поджог свою подушку и наблюдал, как пламя разгорается. Через минуту в палату забежал другой пациент, и попытался потушить огонь, но у него ничего не получилось.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по пунктам "а,е" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Во время пожара погибли четыре человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Заметим, что ранее в МЧС озвучивали предварительную версию о коротком замыкании в светильнике.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось поговорить с женщиной, чей муж проходил здесь лечение:

Через окно можно разглядеть обстановку в палатах Фото: Мария ЛЕНЦ

«Муж два дня лежал… Колют уколы, капельницы, человек, как овощ. Чтобы буйным не был. Я когда на следующий день пришла навестить его, пыталась понять, он лечится или наоборот?! Потом еще дня три такой вот… Со странными глазами».

Как выяснилось позже, клиника «Чистый город» работала без лицензии на стационарное лечение.

Директор клиники задержана и дает показания Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

Амбулаторное лечение, это как? В условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. Стационарная помощь - это медицинская помощь, оказываемая в условиях, предусматривающих круглосуточное пребывание пациента в учреждении. Пожар произошел ночью, в этот момент в клинике находился не только персонал.

Пациент поджигает палату Фото: Следственный комитет России.

Несколько пациентов пытаются потушить огонь Фото: Следственный комитет России

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Располагается в самом центре города, солидная вывеска, свой сайт, дорогая реклама. Лечение наркомании, алкоголизма, психотерапия. Речь идет о наркологической клинике «Чистый город». Той самой, в которой рано утром 17 сентября произошел страшный пожар, унесший жизни четырех пациентов. Их личности до сих пор не установлены. Тела сильно обгорели, потребуется генетическая экспертиза (подробнее).

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Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)

Появилось видео пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

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