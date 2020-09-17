В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека

В результате пожара погибли 4 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали директора клиники «Чистый город», в которой утром 17 сентября в результате пожара погибли четыре пациента, еще двое пострадали.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около четырех утра. Загорелся шестиэтажный жилой дом на проспекте Мира, 115 «а». Люди заметили, что идет дым из частной наркологической клиники «Чистый город», которая располагается на цокольном этаже. Позже выяснится, что очаг возгорания располагается в одном из кабинетов. Огонь охватил 10 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара №2. Пожарным удалось спасти из горящего дома 16 человек. Но не обошлось без жертв. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех пациентов, все они находились в одной палате и, скорее всего, спали. Еще два человека были госпитализированы.

Задержанный директор клиники. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

На месте ЧП с родственниками погибших и жильцами дома работали психологи МЧС. Свои выводы предстояло сделать специалистам испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативной группы. Пожар удалось ликвидировать к 5:19 по местному времени.

На месте ЧП работают следователи Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники.

Место ЧП сейчас огорожено сигнальной лентой. С внешней стороны о пожаре напоминают лишь почерневшие немного стены, вывеска даже не пострадала. А вот внутри.. Все в копоти. Обгоревшее оборудование, мебель, стены. Сейчас там работают следователи. Они изымают документацию, которая может представлять интерес для следствия.

Часть пациентов находилась в клинике анонимно Фото: Мария ЛЕНЦ

- По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - На данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз. Также в рамках расследования уголовного дела назначены биологические, пожаро - технические и другие экспертизы, допрашивается руководство и сотрудники клинки, свидетели и очевидцы, изъята представляющая интерес для расследования уголовного дела документация.

Периметр клиники оцеплен Фото: Мария ЛЕНЦ

Окна клиники закрыты Фото: Мария ЛЕНЦ

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Появилось видео с места пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

Вереница пожарных машин, скорые, полицейские. В МЧС опубликовали видео с места пожара, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали. Напомним, возгорание в частной наркологической клинике «Чистый город» (учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома на проспекте Мира, 115а) произошло около 4 часов утра. Уже известно, что очаг возгорания в одном из кабинетов клиники (подробнее).