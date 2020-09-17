«Пока все спали, поджег штору»: полицейские задержали пытавшегося скрыться поджигателя красноярской наркологической клиники

Около трех ночи мужчина поджег штору Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

В Красноярском крае задержан подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», в результате чего погибли четыре пациента.

61-летний житель Красноярска пытался скрыться на территории Козульского района, когда его схватили полицейские. В ближайшее время его допросят в качестве подозреваемого. После следователи выйдут в суд с ходатайством, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают опрос свидетелей Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, рано утром 17 сентября в частной наркологической клинике в центре Красноярска случился серьезный пожар. Спасти удалось не всех. Во время тушения в одной из палат пожарные обнаружили четырех погибших. Еще двое пациентов пострадали и сейчас госпитализированы.

- По предварительной версии следствия, подозреваемый около 3 часов ночи, находясь в палате №1, где также спали другие пациенты, поджег штору, - рассказали в пресс-службе СК России. - После чего огонь моментально распространился по палате, и четверо пациентов погибли.

Это стало известно после просмотра видео с камер, которые были установлены внутри помещений. На записи явно видно, что в палате четыре кровати. Трое пациентов спят. Четвертый же долго сидел на кровати, а после поднес к шторе зажигалку или спички.

Ткань моментально загорелась. Поджигатель не испугался, не паниковал и не пытался ее потушить. Его соседи по палате старались сбить пламя. Но безуспешно. Огонь стремительно распространялся. Люди оказались в ловушке. Но не все. Виновник случившегося смог беспрепятственно покинуть клинику.

Из клиники не так легко выбраться Фото: Мария ЛЕНЦ

После приобщения видео к материалам дела следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц общеопасным способом).

Ранее было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). И здесь главный подозреваемый - 45-летняя женщина, работающая в должности директора клиники «Чистый город».

Директор клиники призналась, что лицензии на стационарное лечение не было Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ

Во время допроса она подтвердила, что у организации нет лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. После опроса свидетелей выяснилось, что пожарная сигнализация сработала не должным образом, поэтому эвакуация была организована несвоевременно. Это еще одна причина, по которой погибли четыре человека.

В рамках расследования уголовного дела назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, очевидцы и родственники пациентов.

После вскрывшихся нарушений работу клиники проверят в Росздравнадзоре Фото: Мария ЛЕНЦ

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