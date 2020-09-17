«У них есть курилка, где дым столбом»: что рассказала родственница пациента клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Клиника сейчас закрыта, там работают следователи Фото: Мария ЛЕНЦ

Располагается в самом центре города, солидная вывеска, свой сайт, дорогая реклама. Лечение наркомании, алкоголизма, психотерапия. Речь идет о наркологической клинике «Чистый город». Той самой, в которой рано утром 17 сентября произошел страшный пожар, унесший жизни четырех пациентов. Их личности до сих пор не установлены. Тела сильно обгорели, потребуется генетическая экспертиза.

Эта клиника всегда была на хорошем счету. Ее даже рекомендовали пациентам в государственных медицинских учреждениях. Но так ли хорошо обстояли дела там на самом деле?

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось поговорить с женщиной, чей муж проходил здесь лечение. Публикуем полностью ее рассказ:

Во время пожара погибли четыре человека Фото: Мария ЛЕНЦ

«Там бичевник. Была я, там. Муж два дня лежал… Врачи как будто сами... Как пациенты. Стоимость суток 1700 рублей. Колют уколы, капельницы, человек как овощ. Чтобы буйным не был. Я когда на следующий день пришла навестить его, пыталась понять, он лечится или наоборот?! Потом еще дня три такой вот… Со странными глазами. Хотя клинику эту порекомендовала одна очень известная врач из госучреждения медицинского.

Через окно можно посмотреть обстановку в палатах Фото: Мария ЛЕНЦ

У них есть курилка, где пациенты и пациентки курят толпами. И дым столбом… Мне кажется не кабинет там начал гореть, а какой-то неадекват очередной не загасил сигарету. Выход там всегда закрыт. Чтобы пациенты не дернули от лечения, так что если не откроют… Не выйдешь и не зайдешь. В том числе во время ЧП. Палаты открыты, но сама клиника всегда закрыта и ключ у вахтера. Чтобы туда вообще зайти стучать или звонить нужно в дверь.

Не так просто выйти из клиники Фото: Мария ЛЕНЦ

Зуб даю, спали они, умершие эти! В кроватях их и нашли пожарные… И спасать-то особо там некому. В ночь в клинике ну сколько… Ну человеку три! Дежурный врач, пара медсестер, вахтер. Не думаю, что больше. Я сама сегодня еду на работу и под впечатлением. Помню то свое состояние… Представьте, что кто-то уговорил наконец своего близкого человека лечиться, скоро новая жизнь начнётся… Утром приходит навестить… А ему говорят: нет больше близкого этого… жутко!».

На месте ЧП дежурят полицейские Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, после пожара было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования задержана 45-летняя директор клиники. Ее допрашивают следователи.

Директор клиники задержана и дает показания Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

Добавим, ход расследования этого уголовного дела, а также результаты проверки находятся на личном контроле прокурора края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)