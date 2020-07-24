В Красноярске раненых при вооруженном нападении инкассаторов на время выпишут из больницы

24 Июль 2020 2020-07-24T06:39:59+03:00

Чтобы делать им очередные операции, необходимо, чтобы раны хорошо зажили

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Двух инкассаторов, которых ранили во время вооруженного нападения утром 30 мая на улице Щорса в Красноярске, отпустят домой из Красноярской краевой клинической больницы. Об этом сообщает Newslab.

Напомним, налетчики за доли секунд изрешетили дробью двух человек – ради добычи в 2 320 000 рублей.Стреляли прицельно по рукам. Пострадавшие потеряли много крови и находились в крайне тяжелом состоянии. Им провели несколько сложных реконструктивных операции . Лечение не закончено. Но почему их решили отпустить из больницы:

«Дело в том, что раны должны хорошо зажить, чтобы не произошло инфицирования во время очередной операции по реконструкции конечностей и не было осложнений после нее. Сейчас пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, но им психологически сложно так долго находиться в больнице, поэтому на время их отпустят, но позже они вернутся и продолжат лечение в стационаре».

Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, подозреваемых в дерзком нападении задержали 8 июня. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 года рождения. Их скрутили практически одновременно – в трех разных районах города. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР организовали целую спецоперацию. Выяснилось, что деньги они разделили на три равные части, но потратить не успели. Следствие по делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU