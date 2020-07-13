Адвокат Анатолия Быкова: «Настроение бодрое, но не хватает холодильника»

13 Июль 2020 2020-07-13T12:21:10+03:00

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13 июля стало известно о новых обвинениях, выдвинутых бывшему депутату ЗС края Анатолию Быкову. Речь идет об организации преступной группировки. Сегодня же его адвокат Алексей Прохоров побывал у своего подзащитного. Он рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск, что условия содержания прежние, но не мешало бы их улучшить.

- Пока без изменений, - говорит Алексей Прохоров. - Болезненным человеком он не является, условия содержания те же самые. Жалоб на здоровье не предъявлял. Настроение бодрое. Ну как условия устраивают? Хотелось, чтобы был холодильник у человека в камере. На улице жарко, продукты скоропортящиеся. Холодильника нет. А холодильник пока не принимают в связи с режимом ограничительных мер на территории Красноярского края. Других пока жалоб нет.

Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Быкова отправили в СИЗО почти на два месяца – до 4 июля. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения – домашнем аресте или выпуске под миллионный залог – однако краевой суд оставил все без изменения. Арест продлили до 3 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU