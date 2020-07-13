В Красноярске предъявили обвинение криминальному авторитету из 90-х Анатолию Быкову

Арест Анатолия Быкова стал для многих полной неожиданностью. Хотя ни для кого не секрет, что в 90-е годы он был криминальным авторитетом, крышевал сначала мелкий бизнес, быстро дорос до «хозяина города» и хозяином Красноярского алюминиевого завода и нескольких других предприятий. Сколотил вокруг себя организованные преступные группы, во главе которых стояли ближайшие люди.

7 мая к нему в особняк нагрянули силовики. Сейчас Быков находится в СИЗО.Фото: Мария ЛЕНЦ

Быкова не раз пытались «прижать», его обвинили даже в убийстве сподвижника Вилора Струганова по прозвищу Паша Светомузыка (который оказался жив). Но все уголовные дела против Быкова закончились, в общем-то, ничем. В начале 2000-х он стал жить мирно, занялся политикой, был депутатом Законодательного собрания края, вел бизнес. Проявил себя как меценат и благотворитель. Была информация, что планировал вновь вернуться в политику в скором времени. Но 7 мая к нему в особняк нагрянули силовики. Сейчас он находится в СИЗО.

В начале 2000-х он стал жить мирно, занялся политикой, был депутатом Законодательного собрания края, вел бизнес.Фото: Мария ЛЕНЦ

Его обвиняют в организации убийства в 1994 году двух человек – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В том году на самого Быкова было совершено покушение, когда он находился в своей машине. Сам он не пострадал, но в покушении обвинил Войтенко и Наумова. Вскоре после этого оба были убиты. Предварительное следствие нашло между этим связь. Но обвинение пошло дальше.

- По предварительной версии следствия, Анатолий Быков в период с 1993 по 1995 с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды, сплотил вокруг себя организованные преступные группы. В том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Быков как руководитель объединенных им преступных групп, в целях поддержания внутренней дисциплины, обеспечения безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

В последующем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между организованными преступными группами и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году, и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

В настоящее время в отношения Анатолий Быкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследования уголовного дела по факту двойного убийства, которая действует в настоящее время, расследование уголовного дела продолжается.

Сколотил вокруг себя организованные преступные группы, во главе которых стояли ближайшие люди.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защита Анатолия Быкова заявила об истечении срока давности по делу о руководстве преступным сообществом

Адвокаты считают, что срок для предъявления обвинения в руководстве преступным сообществом истек несколько лет назад

13 августа стало известно, что красноярскому экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение – в руководстве преступным сообществом. Соответствующее сообщение опубликовал региональный следком. Напомним, что в середине 90-х годов Быкова называли самым влиятельным криминальным авторитетом (подробнее).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (подробнее).

СК опубликовал видео задержания Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств. Политика подозревают в устранении двух человек [видео]

На видео от следственного комитета – черный минивэн Toyota Voxy… Двое бойцов СОБРа и несколько в штатском (все в масках) выводят человека. Его лицо знакомо любому красноярцу (и не только). Сегодня, 7 мая, арестован экс-депутат Заксобрания края Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. А спустя некоторое время появилось видео от СК (подробнее).

Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест («всего-то») красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей – феномен Анатолия Быкова – известного, пожалуй, всей стране. Быков, Петрович, Толя-бык, Бык (подробнее).

Как авторитет из 90-х Толя Бык стал хозяином Красноярска и народным Робин Гудом. И за что Анатолий Быков арестован теперь – разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин [Часть 1]

Арест этой весной Анатолия Быкова – бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск (подробнее).

Сбитый летчик или хозяин Красноярска: почему авторитета 90-х Толю Быка арестовали только сейчас. И почему экс-главу КрАЗа и миллиардера избегали чиновники - разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин [Часть 2]

Арест этой весной Анатолия Быкова — бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск (подробнее).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ