2020-02-13T15:17:41+03:00
Общество

Погибшего в Каменке пожарного посмертно наградили медалью «За отвагу»

Ее вручили вдове героя [фото]
Ася ЖУКОВА
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Погибшего в Каменке пожарного посмертно наградили медалью «За отвагу». Фото: пресс-служба администрации Ачинска.Погибшего в Каменке пожарного посмертно наградили медалью «За отвагу». Фото: пресс-служба администрации Ачинска.
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Андрею Марачкову было 45 лет, у него остались жена и трое детей. Погибшего в Каменке пожарного посмертно наградили медалью «За отвагу», сообщает информагентство «Запад24» со ссылкой на пресс-службу администрации Ачинска.

Напомним, 5 и 9 августа на военном складе в Ачинском районе случились две серии взрывов. Тысячи местных жителей из ближайших поселков эвакуировали. Погиб человек, пострадали еще 39.

Жизнь командира пожарного расчета, гражданского специалиста минобороны РФ Андрея Марачкова оборвалась 5 августа во время взрыва. Вместе с сослуживцами он занимался тушением пожара. Настоящий мужчина, ачинец, просто выполнял свой долг. И погиб, как герой.

- Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, командир отделения пожарной команды воинской части 58661-49 ЦВО Андрей Марачков посмертно награжден медалью «За отвагу», - сообщили в администрации Ачинска. – Награду вручили его супруге Елене Марачковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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