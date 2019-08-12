Ничего святого: пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, мародеры обкрадывали их квартиры

Ничего святого! Пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, помогали эвакуироваться своим соседям, вывозили на машинах пожилых людей и детей, появились те, кому загорелось поживиться за чужой счет. Несмотря на то, что территория Каменки и воинского городка была оцеплена полицией и военными, а на дорогах стояли патрули, мародеры сумели обчистить несколько домов. И не только Каменки – «под шумок» забирались в соседние поселки, которые попали в зону эвакуации 5 августа.

Об одном таком случае в пресс-службе полиции рассказали еще 9 августа. 19-летний житель той самой Каменки, которая оказалась чуть ли в эпицентре взрывов, под покровом ночи разбил окно и пробрался в квартиру. Нашел заначку у хозяев, забрал 42 тысячи рублей и личные вещи. Затем прошелся еще по нескольким квартирам – брал все, что попадалось под руку второпях: деньги, ювелирные изделия, бытовую технику, телефон и ноутбук.

Когда в социальных сетях появилась ориентировка на подозреваемого, подписчики прокомментировали: «Парень, лучше сдайся полиции, пока люди тебя первыми не нашли». Мародеров в России не любят. Молодого человека действительно быстро задержали, он даже не успел воспользоваться своей добычей.

Забраться через разбитое окно в квартиру в опустевшем поселке было не так уж и сложноФото: Диана ИВАНОВА

Накануне были возвращены личные вещи и жительнице поселка Чистый Ручей. Пенсионерка спешно уехала вечером 5 августа из дома. А когда вернулась, увидела – нет телевизора, нет бензопилы. Написала заявление в полицию. Когда накануне на пороге ее дома появился врио начальника МО МВД России «Ачинский» Александр Беседа и привез похищенные у нее вещи, приятно удивилась: не ожидала, что так быстро вернут пропажу. Женщина искренне поблагодарила сотрудников полиции.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что работа по розыску и возврату похищенного мародерами имущества продолжается.

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