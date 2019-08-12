2019-08-12T07:31:24+03:00
Происшествия

Ничего святого: пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, мародеры обкрадывали их квартиры

Полиция начинает возвращать потерпевшим их имущество
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ничего святого: пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, мародеры обкрадывали их квартиры. Фото пресс-службы полиции краяНичего святого: пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, мародеры обкрадывали их квартиры. Фото пресс-службы полиции края
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Ничего святого! Пока жители Ачинского района спасались от взрывающихся снарядов, помогали эвакуироваться своим соседям, вывозили на машинах пожилых людей и детей, появились те, кому загорелось поживиться за чужой счет. Несмотря на то, что территория Каменки и воинского городка была оцеплена полицией и военными, а на дорогах стояли патрули, мародеры сумели обчистить несколько домов. И не только Каменки – «под шумок» забирались в соседние поселки, которые попали в зону эвакуации 5 августа.

Об одном таком случае в пресс-службе полиции рассказали еще 9 августа. 19-летний житель той самой Каменки, которая оказалась чуть ли в эпицентре взрывов, под покровом ночи разбил окно и пробрался в квартиру. Нашел заначку у хозяев, забрал 42 тысячи рублей и личные вещи. Затем прошелся еще по нескольким квартирам – брал все, что попадалось под руку второпях: деньги, ювелирные изделия, бытовую технику, телефон и ноутбук.

Когда в социальных сетях появилась ориентировка на подозреваемого, подписчики прокомментировали: «Парень, лучше сдайся полиции, пока люди тебя первыми не нашли». Мародеров в России не любят. Молодого человека действительно быстро задержали, он даже не успел воспользоваться своей добычей.

Забраться через разбитое окно в квартиру в опустевшем поселке было не так уж и сложно Фото: Диана ИВАНОВА

Забраться через разбитое окно в квартиру в опустевшем поселке было не так уж и сложноФото: Диана ИВАНОВА

Накануне были возвращены личные вещи и жительнице поселка Чистый Ручей. Пенсионерка спешно уехала вечером 5 августа из дома. А когда вернулась, увидела – нет телевизора, нет бензопилы. Написала заявление в полицию. Когда накануне на пороге ее дома появился врио начальника МО МВД России «Ачинский» Александр Беседа и привез похищенные у нее вещи, приятно удивилась: не ожидала, что так быстро вернут пропажу. Женщина искренне поблагодарила сотрудников полиции.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что работа по розыску и возврату похищенного мародерами имущества продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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