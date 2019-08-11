Горение ликвидировано. В МЧС сообщили, что пожар на военном складе под Ачинском потушен

Пожар на военном складе под Ачинском (Красноярский край) ликвидирован. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил глава регионального МЧС Игорь Лисин.

Напомним, вечером 5 августа в воинской части, расположенной в деревне Каменка, произошел взрыв. На складе боеприпасов начался пожар, и танковые снаряды (122 и 152 мм) начали разрываться один за другим. Погиб пожарный, больше 10 человек пострадали. В Ачинском районе ввели режим ЧС. Спустя двое суток, вечером 7 августа, его сняли, и люди начали возвращаться в уцелевшие квартиры. Однако 9 августа произошла новая серия взрывов, в результате которой пострадали 16 человек. 7 находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной взрывов в миноборроны России назвали удар молнии в стеллаж с боеприпасами. Режим ЧС вновь ввели. И к тушению приступила военнная авиация (ИЛ-76).

Район оцеплен Фото: Диана ИВАНОВА

По последним данным, очаг возгорания удалось потушить.

- Горения там нет, - подтвердил «Комсомольской правде» - Красноярск Игорь Лисин. - В данный момент проводятся работы, убеждаются в полной безопасносности территории.

Саперы прочесывают территорию Фото: Диана ИВАНОВА

Тем временем, Ачинск, в случае ухудшения погоды, может остаться без электричества. Повреждены две ЛЭП. Пока неизвестно, когда энергетики смогут приступить к ремонтным работам - территория, где зафиксированы повреждения, не безопасна. Власти продумывают резервные источники электропитания.

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