Введенный после прорыва дамбы режим ЧС сняли в Красноярском крае

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:09:13+03:00

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В Курагинском районе Красноярского края отменили режим ЧС, введенный после прорыва дамбы. Как сообщает ТВК, он снят уже на уровне муниципалитета: поиски пропавших золотодобытчиков прекращены.

Напомним, ночью 19 октября прошлого года на реке Сейба в районе Щетинкино прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития-барака, погибли 17 человек. Судьба троих остается неизвестной.

Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны генеральный директор ООО «Сисим» (структурное подразделение холдинга «Сибзолото») Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. 21 октября всех троих по решению суда взяли под стражу. Они останутся в СИЗО до 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU