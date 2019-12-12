Суд продлил арест мажорам, до смерти забившим красноярца

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-12T09:58:59+03:00

Мама Шилова экс-судья, и он очень рассчитывал на ее связи Фото: Оля ГНОЕВСКАЯ

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Сын депутата и экс-судьи Емельяновского райсуда Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелев, которые в сентябре этого года забили до смерти спортсмена в Красноярске, останутся под стражей на время следствия. Суд продлил арест для обоих фигурантов громкого дела.

Напомним, трагедия случилась в конце сентября. После отдыха в ночном клубе Красноярска Шилов и Шмелев заявились к своему знакомому Дмитрию Сисигину, чтобы выяснить отношения. Тот должен был им денег. Избивать Дмитрия начали еще на лестничной клетке, затем затолкали в квартиру, где продолжили. Двоим Дмитрий дать отпор не сумел. О своих «подвигах» преступники сняли издевательское видео, которое разослали друзьям Дмитрия. Парень умер спустя 20 дней комы, оказалось, преступники пробили ему череп. При этом Шилов в частных переписках с друзьями погибшего активно глумился над правосудием: дескать, папа-депутат и мама-экс-судья все равно «отмажут». Это и вызвало возмущение красноярцев, которые собрались у здания краевой прокуратуры на народный сход. Не отмазали.

В середине октября Шилову и Шмелеву выбрали меру пресечения – арест на два месяца. А накануне суд ее продлил. На время следствия преступники будут содержаться в СИЗО,

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ИСТОЧНИК KP.RU