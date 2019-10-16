«Димон был мой друган!»: мажоры и забитый ими до смерти биатлонист постоянно вместе отдыхали в ночных клубах

В Красноярске отправили под арест на время следствия двух фигурантов громкого уголовного дела об убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.

«Я вспыльчивый человек»

Напомним шокирующую историю: 15 сентября жители Емельяново 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов гуляли в ночном клубе. Оттуда, уже поздно ночью, позвонили знакомому, Дмитрию Сисигину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="674" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738070" frameborder="0"></iframe> Выбор меры пресечения для Андрея Шилова.Оля ГНОЕВСКАЯ

«Идите вы» - услышали что-то такое в ответ. И приехали разбираться – мол, ты кого послал? Начали бить еще на лестничной площадке, потом затащили в квартиру и продолжили там, распалялись все больше. Не успокоились, пока не проломили череп… А потом бросили и ушли.

Все цинично снимали на телефон. С измазанными кровью жертвы лицами кривлялись. Особенно старался Шилов, высовывая язык и дико выпучив глаза (в каком он был состоянии?), сыпал матерными шутками. Это видео переслали тут же по мессенджеру другу Дмитрия. То ли хвастаясь, то ли угрожая.

На суд их привезли по отдельности: Шилова - на легковушке без опознавательных знаков, Шилова - на "Газели" с мигалкамиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Дмитрий Сисигин был в коме 22 дня, но спасти его не удалось. Началось следствие, однако… ни шатко ни валко. Прошел месяц, а Шилов и Шмелев оставались на свободе, даже не под арестом.

И тогда друзья погибшего опубликовали в соцсетях видео от Шилова с просьбой о помощи: «Если мы не придадим этому делу огласки, мы не добьёмся справедливости! Впрочем, когда твоя мать адвокат и экс-судья Емельяновского районного суда (это о Шилове), а отец председатель Совета депутатов, то явление вполне прагматичное. Друзья и мама Дмитрия опасаются, что высокопоставленные родственники подозреваемого сделают и уже делают все для того, чтобы замять дело и максимально оградить своего отпрыска от наказания!». Грянул скандал, и события стали развиваться стремительно. В одну неделю:

- дело прокомментировал глава СК РФ Александр Бастрыкин, заявив, что федеральная служба берет его на контроль.

- в Красноярске состоялся сход в центре города у здания СК.

- и, наконец, был назначен и в среду 16 октября прошел суд о мере пресечения подозреваемым: обоих на время следствия отправили в следственный изолятор.

На суде Шмелев заявил: «Я вспыльчивый человек». И Шилов: «Была обычная драка, а скончался он от травм каких-то».

Андрей Шилов и Дмитрий Сисигин: еще друзья. Фото: соцсети

Версия: поставили на счетчик за прожженный диван

Следствие не разглашает причин, из-за чего все случилось. Но есть такая версия, о ней рассказывает один из знакомых погибшего Фахад:

- Дима познакомился с Шиловым и Шмелевым летом этого года. Вместе развлекались в ночных клубах, пускались во все тяжкие. И однажды Сисигин прожег – неосторожно так получилось – диван в ночном клубе. То ли сигаретой, то ли еще чем-то. Администратор потребовал рассчитаться, иначе пригрозил вызвать полицию. Иметь дело с людьми в погонах никто из друзей не захотел. Поэтому пришлось заплатить Шилову – как самому богатому в их компании. Но не безвозмездно. Сисигину он время от времени напоминал о долге. А в ту ночь, видимо, решил вернуть его любой ценой. Сначала потребовал по телефону, потом вместе со Шмелевым заявились к нему домой.

История их дружбы Шилова и Шмелева - в социальных сетях. Знакомы они много лет. Фото: соцсети

Мажоры?

Новость об аресте красноярских мажоров слегка затушила пылающие социальные сети. И... на этом можно было бы закончить. Но «Комсомолке» удалось из собственных источников получить информацию о «мажорах» и их жертве.

Все трое познакомились на базе отдыха под Красноярском три месяца назад. Как говорится, «затусили». Шмелев и Шилов, живущие в пригородном райцентре Емельяново, буквально поселились у красноярца Сисигина (ему был 31 год).

В 2013 году Шилова осудили за грабеж, дали три года условно. Познакомиться с делом можно на сайте Емельяновского районного суда

Сынок судьи и депутата Андрей Шилов в 2013 году получил «условку» за мошенничество и грабеж. Мама-судья тогда сразу подала в отставку, и, говорят, принципиально отказалась защищать сына.

Сергей Шмелев работает на вахте, живет вдвоем с братом, был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков (тоже «условка»).

Сын судьи и депутата умел принять достойный вид. Фото: соцсети

Жертва Дмитрий Сисигин - да, биатлонист, но никакой не мастер спорта. Заниматься спортом он бросил в 2003 году. Кстати, он тоже судим, за хранение и перевозку наркотиков, получил три года реально, вышел чуть раньше по УДО.

День, когда случилась драка, Шмелев и Шилов помнят плохо. Но сожалеют. Шмелев, к примеру, плакал на допросах, вспоминая убитого: «Димон мой друган…». Кажется, искренне. «Какие они мажоры!» - вздыхают причастные к истории люди, которые, увы, не могут сказать это вслух, но вынуждены выдерживать публичный шквал обвинений.

Так или иначе, впереди предстоит следствие и справедливый суд.

Сергей Шмелев служил в армии в 2014 году. Фото: соцсети

Дмитрий Сисигин тоже был судим и получил реальный срок. Фото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему драка случилась 15 сентября а суд по мере пресечения проходит только спустя месяц, а до этого подозреваемые оставались на свободе?

Отвечает адвокат Николай Алмаев (подробнее)

Арестовать на два месяца! Суд избрал меру пресечения мажорам, подозреваемым в убийстве Дмитрия Сисигина

В суде Советского района Красноярска в среду, 16 октября, избрали меру пресечения для 24-летнего Сергея Шмелевв и 29-летнего Андрея Шилова. Они - фигуранты громкого дела об убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Напомним, парень погиб после драки в собственной квартире. Ему проломили череп и бесчувственного, всего в крови, сняли на видео, разослав его друзьям. На видео преступники цинично глумятся и издеваются, корчат рожи... Спустя 22 дня после драки Дмитрий умер от отека мозга, так и не пришел в сознание (подробнее).

В Красноярске друзья убитого парня просят задержать виновных в его смерти: следственный комитет прокомментировал ситуацию

Они рассказали, что ночью 15 сентября трое парней были в клубе, потом поссорились и двое избили третьего так, что он впал в кому на 22 дня и умер от отёка мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у мамы. (Подробности).

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о смертельном избиении в Красноярске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинвзял на особый контроль расследование уголовного дела о смертельном избиении молодого парня в Красноярске. Это дело уже вызвало широкий общественный резонанс, за которым стоят друзья погибшего. Именно они широко, через социальные сети, обнародовали эту историю, требуя справедливого правосудия к «мажорам» (подробнее).