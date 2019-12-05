СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-05T14:32:31+03:00

Оба в куски: в ДТП с двумя грузовиками в Красноярском крае погиб человек. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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Жуткое ДТП произошло в Ужурском районе Красноярского края. Здесь столкнулись два грузовика, погиб водитель, передает «7 Канал» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Столкновение случилось в четверг, 5 декабря, в городе Ужур. Грузовик МАЗ с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ГАЗом. Обе машины были искорежены, от удара МАЗ швырнуло в стоящее неподалеку здание. Кабину так смяло, что водитель, 60-летний мужчина, погиб почти сразу.

Смертельное ДТП 5.12.2019 в Ужурском районе Красноярского края. Видео: пресс-служба УГИБДД России по красноярскому краю

На месте работали дорожные полицейские, туда же выехал начальник УГИБДД ГУ МВД по краю Алексей Членов.

Обе машины были искорежены. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU