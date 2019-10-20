Полицейские помогают восстанавливать документы пострадавшим при прорыве дамбы в Курагинском районе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-20T10:34:48+03:00

Люди остались без вещей и документов

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На месте ЧП в Курагинском районе, где 19 октября произошел прорыв дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино, продолжаются поисково-спасательные работы. Также там работают сотрудники правоохранительных органов. Контролируют дорожное движение, сохраняют общественный порядок и помогают пострадавшим в восстановлении утерянных документов.

Полицейские следят за общественным порядкомФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В рамках оказания государственных услуг, непосредственно на месте трагедии, а также в поселке Курагино, куда были госпитализированы пострадавшие, работают сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Задачей сотрудников является максимально оперативное восстановление документов, которые были утрачены гражданами во время происшествия.

Дорожные полицейские на месте прорыва дамбыФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Добавим, что после обследования места происшествия сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе. Владелец золотодобывающей компании не застраховал инженерное строение. Как стало известно «комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, в настоящее время в рамках уголовного дела (статья 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны три человека. Это генеральный директор компании, которой принадлежит рудник, горный мастер и начальник участка.

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, 16 пострадали, еще шесть числятся пропавшими без вести. В поисках участвуют кинологи со специально обученными собаками.

Кинологи с собаками ищут пропавших людей Фото: МЧС Хакасии

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ИСТОЧНИК KP.RU