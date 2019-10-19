Поисковые работы в районе прорыва дамбы в Курагинском районе свернуты из-за темноты: итоги дня
В связи с наступлением темноты поисковые работы приостановлены и продолжатся на следующий день.
На данный момент 15 человек погибли, без вести пропали 5 человек, 7 из пропавших без вести нашли живыми.
В течение дня медицинская помощь была оказана 16 пострадавшим, четверо из них транспортированы санавиацией в краевую больницу, один из них рассказал, что ему удалось спастись самому и вытащить из воды еще двоих.
Губернатор края поставил первоочередную задачу: поиск пропавших без вести и погибших. Кроме того, необходимо установить точный список тех, кто находился в рабочем поселке в момент происшествия и мог пострадать.
Не менее важно выяснить причину произошедшего.
"Водоем не был переполнен: высота дамбы составляет 15 метров, в то время как уровень воды - порядка пяти метров. Необходимо выяснить, соответствовала ли эта работа проектным решениям. Для этого на месте работают представители Следственного комитета, Прокуратуры края и других контролирующих органов", - пояснил Александр Усс.
Тела погибших предполагается доставить в Красноярск. Коммерческая организация, чьи работники проживали в поселке, готова взять на себя расходы по похоронам погибших и оказанию материальной помощи тем, кто пострадал. "При необходимости помощь будет оказана из краевого бюджета", — сказал Александр Усс.
Напомним, сегодня в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько рабочих общежитий, в которых проживали около 80 человек. Общая численность поселка старателей составляет порядка 180 человек.
В Красноярском крае 21 октября объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы.
Пострадавших во время прорыва дамбы под Красноярском доставили в краевую больницу.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU