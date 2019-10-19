Список пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском: "КП" публикует имена
Напомним, в списке пропавших без вести числится 13 человек, пока известны только пять фамилий:
Козел Александр Вячеславович
Еременко Вячеслав Викторович
Пахомов Виталий Викторович
Амосов Юрий Владимирович
Гриценко Евгений Валерьевич
Напомним, «Комсомольская правда» -Красноярск опубликовала список погибших и список пострадавших в страшной трагедии на севере Курагинского района, в которой погибли 15 человек. Поисковые работы продолжаются, жителей поселка эвакуируют в ближайшие населенные пункты.
МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU