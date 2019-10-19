Список пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском: "КП" публикует имена

Узнала на фото с места трагедии затопленную машину Андрея: жена начальника участка, где прорвало дамбу, не может дозвониться до мужа

Снежанна рассказала, что дамбы на Сейбе уже прорывало, но это был самый стабильный участок [Эксклюзив kp.ru]