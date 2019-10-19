2019-10-19T15:22:53+03:00
Происшествия

Список пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском: "КП" публикует имена

Пока известны пять фамилий [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Так выглядят технологические водоемы для добычи золота. Кадр из фильма "Золотая Сейба".Так выглядят технологические водоемы для добычи золота. Кадр из фильма "Золотая Сейба".
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Напомним, в списке пропавших без вести числится 13 человек, пока известны только пять фамилий:

Козел Александр Вячеславович

Еременко Вячеслав Викторович

Пахомов Виталий Викторович

Амосов Юрий Владимирович

Гриценко Евгений Валерьевич

Напомним, «Комсомольская правда» -Красноярск опубликовала список погибших и список пострадавших в страшной трагедии на севере Курагинского района, в которой погибли 15 человек. Поисковые работы продолжаются, жителей поселка эвакуируют в ближайшие населенные пункты.

МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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