Список погибших при прорыве дамбы под Красноярском: "КП" публикует имена

Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается о 15 погибших. Это работники золотодобывающей артели, они во время прорыва дамбы спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной.

Список погибших:

Поросенов Сергей Иванович

Толипов Дмитрий Борисович

Боярсков Игорь Сергеевич

Данилов Александр Михайлович

Мазепов Алексей Викторович

Пронин Виктор Викторович

Свиридов Александр Евгеньевич

Семешков Геннадий Евгеньевич

Фомичев Денис Сергеевич

Боровской Александр Петрович

Трофимов Валерий Владимирович

Юдин Игорь Геннадьевич

Бельдянов Александр Анатольевич

Котин Антон Михайлович

Максаков Павел Александрович

Это люди разных профессий, электрогазосварщики, машинисты бультдозера, охранники.

Напомним, «КП» уже публиковала список пострадавших при прорыве.

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю работает телефон «горячей линии» 8(391)275-16-41.

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Представьте себе рабочий поселок золотодобывающей артели в горах, удаленный от населенных пунктов. Здесь добывают россыпное золото, и для этого нужна вода. Возле поселка перегородили реку, сделали водоем, из которого берут воду для гидромониторов. Золото добывают здесь не первый год, и до этой трагедии все было нормально. (Подробности)