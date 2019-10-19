В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-19T15:36:00+03:00

Фото с места трагедии ГУ МЧС РОссии по Красноярскому краю

А президент поручил оказать помощь пострадавшим А президент поручил оказать помощь пострадавшим

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Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.

В этот день во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

А в это время Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. О ситуации главе государства доложили министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и Губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", — отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сейчас все жители рабочего поселка старательской артели эвакуируют в ближайшие поселки. Специалисты считают, что оставаться на этом месте опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU