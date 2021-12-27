В Канске тела убитой женщины, ее детей и мужа нашла хозяйка сдаваемой квартиры

Фото: СК

Тела убитой в Канске семьи обнаружила хозяйка квартиры сдаваемой квартиры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю:

- В дежурную часть МО МВД России «Канский» поступило сообщение от хозяйки квартиры по улице Эйдемана, которую она сдавала в аренду, об обнаружении тел супругов 1983 и 1986 годов рождения и их несовершеннолетних детей 2014 и 2010 годов рождения.

На место происшествия для координации работы сотрудников лично выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

27 декабря женщина, сдававшая квартиру на улице Эйдемана, пришла к своим арендаторам и обнаружила там тела мужа, жены и их маленьких детей 7 и 11 лет. Она позвонила в дежурную часть. Сейчас на месте ЧП работают представители полиции и следственного комитета.

Как рассказали местные жители, семья въехала в эту квартиру недавно, соседи не успели с ними познакомиться, и о них ничего не могут рассказать.

По неофициальной информации, мужчина пошел на убийство из-за того, что жена подала на развод. Следователи отрабатывают несколько версий ЧП.

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