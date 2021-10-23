Красноярский экс-политик Анатолий Быков вернул государству 75-миллионный долг по налогам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский экс-политик и бизнесмен Анатолий Быков в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в целом ряде преступлений. 5 уголовных дел были заведены на него в 2020 году. По самому первому – двойному убийству 1994 года – Быкова признали виновным и вынесли ему приговор: 13 лет колонии общего режима. Еще одно уголовное дело было связано с укрывательством налогов на 75 миллионов рублей. Из них 60 миллионов – непосредственно налоги и 15 миллионов – пеня за просрочку.

И вот стало известно, что задолженность погашена в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Занимается этим уголовным делом Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вот что известно об этом: в период с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым, как физическим лицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, указанные компании уступили Быкову права требовать долг с трех организаций, расположенных в городе Красноярске.

В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. Полученные доходы облагаются налогами, однако обвиняемый этого не сделал – таким образом, мимо бюджета прошли мимо более 60 миллионов рублей. Плюс набежала пеня в размере четверти от этой суммы. К настоящему времени деньги были найдены. Каким образом, не уточняется, но долги Быкова закрыты. Однако это не отменяет уголовного дела, хотя в суде наверняка сыграет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора в том случае, если вина Быкова будет доказана.

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