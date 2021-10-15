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Происшествия15 октября 2021 13:50

На осужденного за двойное убийство красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели шестое уголовное дело

Речь идет об убийстве криминального авторитета для повышения собственного статуса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На осужденного за двойное убийство красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели шестое уголовное дело

На осужденного за двойное убийство красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели шестое уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярского бизнесмена и экс-политика Анатолия Быкова завели новое уголовное дело. Это уже шестое по счету обвинение в его адрес, начиная с мая 2020 года, когда его задержали в личном особняке в «Соснах». На сей раз уголовное дело заведено по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в 1998 году Анатолий Быков намеревался поддержать и повысить свой авторитет в криминальной среде Красноярска. По его указанию члены одной из преступных группировок, находившихся под влиянием Быкова, расстреляли 48-летнего жителя города и скрылись. Имя погибшего пока не уточняется, а уголовное дело расследуют Вторым управлением по расследованию особо важных дел.

Добавим, что месяц назад, 7 сентября этого года, был вынесен приговор Анатолию Быкову по первому делу. Присяжные признали его виновным, а суд назначил ему наказание 13 лет колонии общего режима. Речь идет о двойном убийстве в июле 1994 года Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Они входили в организованную группировку, которую он возглавлял, но затем выразили недовольство тем, как происходила дележка доходов.

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