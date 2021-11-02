После гибели двух сестер в Туве заведено несколько уголовных дел по статье «халатность»

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После страшной гибели двух сестер-подростков из Тувы, заведено еще несколько уголовных дел по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Как пояснили в Следственном Комитете, следствие считает, что смерти девочек можно было избежать, если бы должностные лица четко исполняли бы свои обязанности.

По версии силовиков, еще в 2014 году из-за того, что их мать отправилась отбывать наказание в места не столь отдаленные, две девочки были переданы в приемную семью, а третьего ребенка забрала под свою опеку бабушка. Женщина скончалась в ноябре 2020 и девочка стала проживать со своим биологическим отцом.

В мае 2021 года мать троих подростков освободилась из мест лишения свободы и решила забрать всех своих дочерей самовольно, не ставя в известность опеку и не получая на это разрешения.

Как у неё это получилось? Всё просто – контролирующие органы не осуществляли надлежащий контроль за переданными ими в приемную семью девочками. Проще говоря, никаких плановых и внеплановых проверок не проводили, судьбой детей не интересовались.

Дальше-больше. Мама забрала девочек к себе, но новую жизнь так и не начала. 31-летняя женщина не только уклонялась от надзора сотрудников полиции после освобождения, но и совершила несколько новых преступлений, находясь без контроля со стороны правоохранителей.

Все это время 3 девочки находились в социально-опасной ситуации, но от должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Кызыла, а также от других субъектов профилактики иски о лишении женщины родительских прав в отношении трех ее несовершеннолетних дочерей не подавались.

- Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц территориального органа внутренних дел, отделов по опеке и попечительству Тоджинского и Каа-Хемского районов, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», КДН при мэрии Кызыла, Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва, а также других уполномоченных органов исполнительной власти республики, явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались, - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Тыва Алла Нурсат.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия: обыски, выемки документации в различных ведомствах и службах, допросы. Следствием будут установлены все обстоятельства бездействия виновных должностных лиц. Расследование продолжается.

Напомним, что трагедия произошла ранним утром 31 октября. Во дворе жилой многоэтажки жители Кызыла нашли двух девочек 9 и 14 лет. Младшая, к тому моменту, была мертва, а старшая еще цеплялась за жизнь. Скорая, медики, реанимация… Девочка погибла на руках врачей, которые не смогли ничем помочь подростку, которого безжалостно выбросили из окна 8 этажа.

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