В Туве выброшенных с 8-го этажа сестер мать самовольно забрала из приемной семьи

В Туве мать выброшенных с 8-го этажа сестер 9 и 14 лет самовольно забрала из приемной семьи. Фото: МВД Тувы

Гибель двух сестер 9 и 14 лет в одной из девятиэтажек Кызыла сейчас обсуждают не только в Туве, но и далеко за ее пределами. Подписчики социальных сетей и мессенджеров ужасаются жестокости, с которой было совершено преступление. А в том, что девочек убили, ни у кого не возникает сомнения: их нашли в 5 часов утра во дворе дома, прямо на асфальте. На сестренках не было живого места, обе со страшными травмами. Когда их нашли, младшая уже скончалась. А старшая едва подавала признаки жизни – ее увезли на машине скорой помощи, но, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Но по совокупности травм можно сказать, что часть из них была получена еще до падения с высоты и удара об асфальт.

Сейчас, раскручивая назад цепочку событий, предшествующих трагедии, открываются жуткие подробности и параллельно – появляются вопросы. И первый из них: что это за квартира и что это за семья, в которой жили девочки? Девочек, кстати, было трое: у 9-летней осталась еще сестра-близняшка и о ее судьбе пока ничего не известно. Образ мамы, словами соседей: никогда не пила, работала почти каждую ночь, оставляя младших дочерей на старшую.

А вот что рассказала вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова:

- Мать девочек, выброшенных с восьмого этажа многоэтажки в Кызыле, самовольно забрала детей из приемной семьи.

Получается, не такая уж образцовая мама, что у нее изъяли детей и передали на воспитание в другую семью? Почему мать была лишена родительских прав? Кто, собственно, эти самые опекуны – приходятся они родственниками (бабушки-дедушки, тети) или посторонние люди, которые решили позаботиться о девочках? По словам Елены Хардиковой, решался вопрос о возвращении детей – то есть мать, видимо, планировала вернуть их в законном порядке, но сделала самовольно? Тогда почему опекуны не отреагировали? Вернув дочерей, мать не особо уделяла им внимание: «Девочки неопрятные ходили, многие их подкармливали – жалко было» - делятся соседи.

И тут появляется информация от правоохранителей, что 31-летняя женщина 7 раз была судима в период с 2007 по 2016 год по статьям: за умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и два раза за грабеж. О каком возвращении детей могла идти речь с таким "послужным" списком?

Той страшной ночью с 30 на 31 октября многие соседи слышали шум в квартире на 8-м этаже, но в этом доме крики среди ночи были обычным явлением. На сей раз они продолжались не меньше двух часов.

- Я проснулась от хлопнувшей двери балкона и страшных криков, у меня окно было открыто. Пока пыталась сообразить, что происходит, буквально минута прошла, был сильный грохот, крики страшные, и потом все утихло на 3-4 минуты. Затем все повторилось, - рассказала «КП» жительница дома по имени Ирина. Она добавила, что вызвала полицию, а там пообещали разобраться...

Вам это не напоминает кемеровскую историю, когда извувер несколько часов издевался и убивал студентку? Несчастная жертва громко кричала, звала на помощь, а когда полиция все-таки приехала, помогать было некому.

А может, никто и не звонил в дежурную часть? Ну, если жители многоэтажки привыкли, что у них «алкаши водку делят», стали бы они на этот раз брать в руки телефон? В этом следователям также предстоит разобраться.

- Есть вопрос и к сотрудникам МВД, под чьим контролем должен находиться человек, ранее находившийся в местах лишения свободы, - подчеркнула Елена Хардикова.

Она говорит о 23-летнем молодом человеке, которого задержали по подозрению в убийстве. Это кто, сожитель матери? Или какой-то родственник? То есть пока она «работала почти каждую ночь», мужчина оставался в квартире с тремя совершенно чужими ему девочками? Нигде не работал, из квартиры не выходил. И к тому же судимый по нескольким статьям, больше двух месяцев находился в федеральном розыске из-за грабежа и угона автомобиля. Что он вообще делал в этой квартире? Получается, скрывался?

Итак, в ближайшее время хочется получить ответы на все поставленные вопросы. Начиная с того, почему органы опеки не проследили, что мать самовольно забрала детей из приемной семьи, и не приняли меры. И заканчивая тем, почему никто не пришел на помощь девочкам, когда их жестоко убивали?

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