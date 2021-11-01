В Туве мать выброшенных в окно девочек лишат родительских прав на оставшуюся в живых дочь

В Туве мать выброшенных в окно девочек лишать родительских прав на оставшуюся в живых дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые подробности страшной трагедии, которая произошла в ночь с 30 на 31 октября в одной из девятиэтижек тувинской столицы – Кызыла. Напомним, что около 5 часов утра на асфальте обнаружили двух девочек – 9 и 14 лет. Младшая была уже мертва, а старшую смогли довезти на машине скорой помощи до больницы, но там она скончалась. До этого соседи несколько часов слышали громкий шум и крики и квартиры, но почему никто не приехал и не прекратил жестокое издевательство и убийство девочек, пока что остается загадкой.

И вот, новые подробности. Сразу обозначим: об этом истории говорят везде, факты выходят наружу от свидетелей, очевидцев, людей, которые знают эту семьи. Но пока нет официального обвинения, пока вина не доказано, вся информация будет предварительной.

31-летнюю мать погибших девочек готовятся лишить родительских прав – теперь уже в отношении последней дочери, оставшейся в живых. Ранее мы писали, что она имеет несколько судимостей, если точно – семь в период с 2007 по 2016 год: за умышленное причинение легкого вреда здоровью, наркотики неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и два раза за грабеж.

Получается, что пока мать-одиночка отбывала наказание, девочек отдали в приемную семью под опеку. Некоторое время назад она, видимо, начала собирать документы на возвращение детей, но, не дожидаясь, самовольно забрала их к себе. Об этом сообщает вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова:

- Мать девочек, выброшенных с восьмого этажа многоэтажки в Кызыле, самовольно забрала детей из приемной семьи.

Где было мать в ночь, когда убивали ее дочерей? Работала в ночном кафе? Но разве в Туве не введены жесткие ограничения на работу увеселительных и ночных заведений?

Предположительно, 23-летний житель Тес-Хемского района, которого подозревают в убийстве, никакой не родственник и не сожитель матери. Он находился в квартире в качестве арендатора – женщина сдавала ему комнату за деньги. У него две судимости, находится в федеральном розыске за грабеж и угон автомобиля. Что побудило его совершить чудовищное преступление? Неужели действительно потерял над собой контроль из-за шума, который подняли девочки? Сначала избивал их, затем выбросил в окно с восьмого этажа? И снова вопросы, на которые должен быть ответ.

Третьей сестре повезло - она осталась жива. Едва ли она спала в момент расправы. Вероятно, спряталась подальше и боялась пошевелиться. Сейчас она находится в центре реабилитации. Ей нужна психологическая помощь.

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