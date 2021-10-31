Избивал девочек несколько часов: стали известны подробности гибели двух сестер из Тувы

Фото с места происшествия ФОТО: СК

В Кызыле ранним утром на асфальте возле жилой многоэтажки нашли двух девочек 9 и 14 лет. Обе были тяжело травмированы, младшая, к тому моменту, уже погибла, старшая смогла дожить до приезда врачей, но скончалась из-за серьезных повреждений. Как пояснили в Следственном комитете – подозреваемого в убийстве двух сестер уже задержали, заведено уголовное дело.

Соседи погибших девочек рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что произошло ранним утром 31 октября у них во дворе.

- Проснулась от хлопнувшей двери балкона и страшных криков, у меня окно было открыто. Пока пыталась сообразить что происходит, буквально минута прошла, был сильный грохот, крики страшные, и потом все утихло на 3-4 минуты. Затем все повторилось. Я одна дома была с детьми, высовываться не стала, позвонила в полицию, там пообещали разобраться. Девочек несколько раз видела, они в соседнем подъезде жили, на 8 или 9 этаже. Только их трое было, две близняшки и взрослая девочка. Мама у них ночами все время работала, не пила никогда, а они со старшей сидели. Соседи между собой обсуждают, что многие крики слышали, что кого-то бьют, долго кричали – пару часов точно, полицию вызвали, но внимание особо не обратили, думали это алкаши в очередной раз водку не поделили. А потом оказалось, что девочек били. - рассказала Ирина «Комсомолке».

Известно, что 23-летний подозреваемый проживал вместе с семьей, жильцы дома утверждают, что он практически не выходил из дома. Его видели не так часто. Парень был оперативно задержан, в ближайшее время следователи выступят в суде с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что сейчас следователи выясняют, что именно произошло с девочками и каким образом их убили. Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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