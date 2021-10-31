В Туве двух сестер 9 и 14 лет жестоко убили во дворе многоэтажного дома

Фото с места происшествия Фото: СК

В Кызыле, во дворе жилого многоэтажного дома около 5 часов утра были обнаружены две сестры 9 и 14 лет со множественными травмами. Младшая из девочек скончалась на месте, старшая была доставлена в больницу. Как сообщают в Следственном Комитете, 14-летняя школьница погибла на руках у врачей, спасти её медики не смогли.

Сейчас следователи выясняют, что произошло с девочками, каким образом их убили и почему они оказались на улице в такой ранний час. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Следователи устанавливают все фактические обстоятельства смерти подростков.

На данный момент в гибели сестер силовики подозревают 23-летнего жителя Тувы – парень уже задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Также заведено уголовное дело по факту гибели двух сестер по статье «убийство двух или более малолетних лиц». Расследование продолжается.

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