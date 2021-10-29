В Туве вдова заказала киллеру 8-летнюю внебрачную дочь своего мужа ради наследства

В Туве вдова заказала 8-летнюю внебрачную дочь своего мужа ради наследства. Стоп-кадр видео

- Я у тебя хочу спросить, Катю что, тоже валить или как? (пауза на несколько секунд) Ладно, ты подумай. С Викой, да?

- С Викой. Вика – наследница. Катя там не наследница, она ничего не может взять с меня. Она с ним не зарегистрирована.

В это поначалу сложно поверить: что за бред? Постановка что ли?

Нет, не постановка – это оперативное видео, снятое скрытой камерой, которое стало одним из главных доказательств преступления. За кадром – подставной киллер, перед ним – 60-летняя вдова, которая на своей кухне делает заказ на убийство 8-летней девочки.

Вся вина ребенка в том, что она родилась вне брака, от женщины, с которой у мужа заказчицы когда-то закрутился серьезный роман. Мужа удалось вернуть назад, в семью, но девочку он официально удочерил, платил ей алименты и часто навещал.

Пока муж был жив, Тамара тихо ненавидела и разлучницу, и плод их любви. Но когда мужчина внезапно умер от инсульта, оказалось, что все свое личное имущество он отписал в наследство единственной дочери Вике, в которой души не чаял.

А наследство – судите сами, большое оно или нет: двухкомнатная квартира в Кызыле (на кухне которой и обговаривался преступный план), дом с землей в Шушенском районе. Свое имущество мужчина отписал дочери по завещанию. Вдову такая воля покойного не устраивала.

Она решила бороться за имущество, хотя, по сути, не вкладывала в него ничего – добытчиком в семье был супруг, а сама Тамара давно нигде не работала. И детей у них не было. Сначала кинулась к юристам, но те развели руками: ничем помощь не можем, оспаривать завещание бесполезно.

Орудие несостоявшегося убийства. Фото: МВД Тувы

Из накоплений на руках у Тамары в тот момент было только 180 тысяч. Где-то прочитала или кто-то подсказал, что электрошокером можно убить. Зациклилась, что так можно будет легко выдать за несчастный случай. Электрошокер обошелся ей в 1400 рублей. Сама пачкать руки не захотела, начала искать исполнителя, наводила справки, кто ей поможет. И обрадовалась, когда на нее вышел молодой мужчина с повадками и жаргоном авторитетного сидельца. Сговорились, что сначала аванс 10 тысяч рублей, остальное – когда он будут доказательства, что дело сделано.

Заказчица даже подумать не могла, что киллер на самом деле – оперативник из уголовного розыска. Она рассказала ему все: где живет восьмилетняя Вика, по какой дороге ходит в школу и назад. Показала и саму девочку, когда та стояла на автобусной остановке в приметной шапочке.

На следующий же день «дело» было сделано. Нанятый «киллер» пришел к Тамаре домой с фотографией, на которой была лежащая на снегу девочка. Положил на стол «орудие убийства» и шапочку. Получил 170 тысяч рублей. После этого на запястьях заказчицы щелкнули наручники.

Уголовное дело раскрыто, передано в суд на рассмотрение. Заказчице грозит до 25 лет лишения свободы и ее уже не будет заботить квартирный вопрос. А Вика спасена благодаря сотрудникам УФСБ и МВД Тувы.

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