Няня зарезала 10-месячного младенца, оставленного ей на попечение в Туве

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В деле о страшном убийстве 10-месячного малыша из Тувы появились новые подробности. Следствие считает, то виновником гибели младенца является не сожитель няни, а сама женщина, под присмотр которой был оставлен ребенок. Как сообщили в СК, няня уже задержана.

Жуткая и абсолютно не укладывающаяся в голове гибель 10-месячного ребенка произошла в Кызыле. Младенец попал под горячую руку и погиб совершенно случайно – его зарезали, намереваясь убить другого человека. Скорая помощь успела привезти малыша в реанимацию, но врачи уже ничего не смогли сделать. Ребенок скончался от смертельного ранения.

Изначально следователи подозревали в убийстве сожителя няни, мужчину даже задержали и планировали отправить в СИЗО на время расследования. Но потом в деле вскрылись новые обстоятельства.

После проведенных допросов выяснилось, что к гибели сожитель няни не причастен и вся эта дикая история произошла совсем по-другому.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер няня, родственники которой оставили под её присмотром 10-месячного ребенка, пока находятся в отъезде, действительно выпивала со своим сожителем. Слово за слово, под действием алкоголя пара начала ругаться. Женщина приревновала своего мужчину и решила расправиться с ним «не отходя от кассы». Она схватила нож и стала размахивать им, но в тот момент на руках у сожителя был ребенок. К несчастью, удар пришелся именно в младенца и стал для него смертельным.

Сейчас няню задержали, следователи ходатайствуют в суд об избрании для неё меры пресечения – проще говоря, на время расследования её хотят поместить в СИЗО. Обвинение ей уже предъявлено. Оказывается, 32-летняя женщина ранее была судима за тяжкое преступление против личности.

О семье погибшего малыша известно, что они воспитывают еще двоих детей и на учете в ПДН не состоят. В тот злополучный день им срочно потребовалось уехать в соседний город, поэтому они оставили своего ребенка на руках у родственницы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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