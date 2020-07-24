«Любыми способами нужно убрать эту тварь»: житель Красноярска за полмиллиона заказал убийство своей жены
- Руки на голову!
Худощавого 37-летнего мужчину грубо швыряют на асфальт и надевают на него наручники. СОБР работает четко и быстро. И вот уже несостоявшийся заказчик убийства уже в полиции дает показания.
Мужчина до такой степени возненавидел свою жену, что решился на ее убийство. Только у самого «оказалась кишка тонка». Поэтому решил действовать, как в кино. Он обратился к знакомому. Чтобы тот нашел ему киллера. Гонорар – полмиллиона рублей. Поняв, что этот разговор не шутка, его приятель отправился в полицию. Далее все развивалось по сценарию оперативников. Удалось даже заснять момент, когда обсуждался способ убийства.
Житель Красноярска заказал свою жену. Видео: СК.
Судя по кадрам, встреча происходила в кафе. Мужчина, пуская кольца сигаретного дыма, подсказывает исполнителю, как лучше учинить расправу.
- Я тут послушал разговор моей матери родной с сестрой этой твари, средней сестрой, - говорит он. - Вроде как приехала в город. Были слова ключевые - сегодня и город.
- Как мне лучше сделать? – интересуется «киллер».
- Неважно как, убрать эту тварь с лица Земли любыми способами. Только если будет криминал, то начнут копать. Мне все равно.
Далее идет обсуждение цены вопроса. Тогда же заказчик передал аванс – 100 тысяч рублей, и записку с адресом возможного местонахождения жертвы: город Находка, Приморский край. Именно туда уехала женщины, чтобы вычеркнуть все прошлое из жизни.
Задержание мужчины, который заказал свою жену. Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
- Псевдокиллер получил задаток и якобы занялся исполнением преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - В апреле 2020 года он сообщил заказчику, что убил 30-летнюю женщину в городе Находке.
Муж был в курсе дел своей бывшей. Он скрупулезно следил за всеми изменениями в ее жизни в соцсетях. Увидел информацию о том, что женщина пропала, поверил «исполнителю» на слово. И даже не стал требовать доказательств расправы.
Заказчик дает показания Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
- Благодаря четко спланированной тактике проведения мероприятия, оперативникам уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии удалось предотвратить заказное убийство и задержать подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Подозреваемый задержан. Во время допроса он сообщил, что хотел сам прийти с повинной. Но его опередили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (организация приготовления убийства по найму). Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU