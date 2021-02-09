Почти что история Белоснежки – хрестоматийный сюжет братьев Гримм, хоть кино снимай, - по реальным событиям в Туве. К счастью, со счастливым финалом, благодаря спасителям-«гномам», в современной интерпретации сотрудникам полиции, следственного комитета и даже ФСБ.«Вика – наследница»Наши дни, затрапезная кухня, женщина за столом с короткими светлыми волосами.- Я у тебя хочу спросить, - голос за кадром оперативного видео. Катю че, тоже... валить?- Нееее....- Ладно. Ты подумай. С Викой, да?- С Викой. Вика – наследница. Катя там... никто. Ниче не может.Вика – восьмилетняя девочка, Катя – ее родная мама. В лихой истории, закрутившейся несколько лет назад, точку должен поставить купленный за 1400 рублей электрошокер...Измена61-летняя Тамара и Георгий (на момент смерти исполнилось 60), жители Кызыла, оба русские, прожили в браке много лет. Она стабильно нигде не работала, он много лет числился техническим работником на местном коммунальном предприятии (водоканал). Все как у всех, только... бог не дал совместных детей. А восемь лет назад разразилась семейная драма. Случайная знакомая, разлучница Катя (та самая, о которой говорил киллер), ворвалась в семью, забеременела. Тамара в итоге отбила мужа – от женщины, но не от девочки, к которой тот привязался. Девочку, которая осталась с матерью, навещал регулярно. Оформил все документы, как полагается, прежде всего – официальное отцовство, платил алименты.ИнсультБеда произошла внезапно. В один день у Георгия все поплыло перед глазами - инсульт. Упал на улице, и хоть прохожие успели вызвать «скорую», врачи сделать ничего не смогли.- Твой папа умер, больше не придет, - сказала Вике мама.А Тамара, погоревав, стала разузнавать, что осталось ей от бывшего мужа. Осталось, практически ничего. Только небольшие накопления, которые есть почти в каждой семье, около двухсот тысяч (они и пошли бы на оплату заказного убийства).«Двушка», где они жили, не была «совместно нажитым имуществом», принадлежала исключительно Георгию. У него же была еще одна, однокомнатная квартира в соседнем Шушенском, доставшаяся от родственников, ее временно сдавали. Все это по закону отходило девочке, как «наследнице первой очереди». Оспаривать практически бесполезно – развели руками юристы.- Тогда Тамара видимо, и удумала, - говорят соседи, которые в курсе всего. – У самой детей нет, вечно девочка ей покоя не давала...Как именно Тамара искала исполнителя, пока не известно, - допрос ведут следователи. Но, так или иначе:- Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тыва с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших на праве собственности её скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его 8-летней дочери, являющейся наследницей первой очереди, - подтверждают в СК по республике Тува. – Женщина искала человека, готового выполнить заказ. За убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей. В роли исполнителя (подробности силовики в таких случаях обычно не сообщают, чтобы детали не помогали потенциальным преступникам, - прим. Ред) выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча потенциального киллера и заказчицы убийства в её квартире. Через некоторое время женщина лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей.Заказчику Тамара рассказала весь путь девочки из школы домой, - семьи жили рядом, все дети, идущие утром в школу и обратно, на виду. Указала, в какое время девочка будет стоять утром на остановке – самое удобное время и место, чтобы ударить ее током (вычитала в интернете, что электрошокером можно даже убить)... Предварительно прошлась с исполнителем по маршруту. Издалека показала девочку в ярко-красной вязанной шапочке: «Запомнил? Она!».(Большой вопрос, почему Тамара решила, что удар электрошокером убьет девочку, - всем известно, это орудие самозащиты, а не убийства. Возможно, начиталась сомнительных инструкций в интернете, или решила – для маленького ребенка его воздействия хватит, чтобы оказаться смертельным, так или иначе, «киллер» разочаровывать ее в этом не стал).Тамара не знала, что девочку и ее родную маму уже аккуратно предупредили обо всем оперативники. Дело техники – сфотографировали лежащего на снегу ребенка, попросили ту самую шапочку, - неопровержимые доказательства того, что «дело сделано»...Так и вышло. На следующий день в дверь позвонил нанятый киллер. Выложил на стол электрошокер. А следом – Викину шапочку и фотографию «погибшего» ребенка. Тут же получил оставшиеся 170 000, и – на этом комедия кончилась. В квартиру ворвались стоящие за дверью оперативники.Призналась? Раскаялась?«В наказание за свои деяния злодейка должна плясать в раскалённых железных башмаках, до тех пор, пока не падает замертво» (братья Гримм). А у нас:- Следственным управлением СК России по Республике Тыва в отношении 61-летней жительницы Кызыла возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство»*, - комментируют в СК Тувы. - В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Статья «тяжелая», по ней грозит наказание до 25 лет, но все будет зависеть от многих обстоятельств. В том числе – и раскаяния, - это, к слову, тоже учитывается на суде.*(Согласно уголовному праву, статья «покушение на преступление» является общей – покушаться можно и на кражу, и на убийство и на грабеж, к ней присовокупляется конкретная статья, «расшифровывающая», какое именно преступление собирался совершить преступник)