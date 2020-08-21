В Красноярском крае раскрыли заказное убийство известного журналиста: киллер и заказчик задержаны

В Красноярском крае раскрыли заказное убийство известного журналиста. Фото: архив "Тон-М"

В Красноярском крае раскрыто громкое убийство журналиста – главного редактора минусинской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенное в мае 2017 года. Подозреваемые арестованы, с ними работают сотрудники уголовного розыска и следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Обоим уже предъявлены обвинения.

Версий было несколько – связанные с профессиональной деятельностью, бытовые, даже политические (Попков собирался получить депутатский мандат Горсовета Минусинска). Но основной упор делался как раз на профдеятельность – уж очень много обиженных было на него. «Досаждал» главред и его команда, несмотря на звания и доходы: местным властям, чиновникам, коммунальщикам, депутатам, представителям бизнеса. Позволял себе острую критику. Судя по заголовкам статей, список «обиженных» длинный.

Доставалось и соседним регионам. Незадолго до смерти, например, издание отреагировало статьей на уголовное дело, возбужденное в отношении главы соседнего района, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Попков же открыл новые обстоятельства в деле бывшего руководителя городского отдела образования, которая премировала себя на 11 тысяч рублей. Лозунгом «Тон-М» было: «Мы пишем то, о чем молчат другие».

В общем, недругов хватало. Но чтобы убить? Кому же так сильно насолил журналист?

Официальный представитель СК России Светлана Петренко:

- В результате кропотливой работы следователей совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства. По данным следствия, в мае 2017 года Николай Горюнов, испытывая неприязненное отношение к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство, для чего привлек к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова.

Коттедж Дмитрия Попкова, который он не успел достроить и переехать. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Добавим, что исполнителю Шестакову сейчас 21 год, в момент совершения убийства он мог быть еще несовершеннолетним. Заказчик Горюнов организовал ему самодельный пистолет с глушителем. Несколько дней за Попковым следили, выжидая удобный момент для убийства.

24 мая 2017 года журналист пригласил в свой загородный коттедж компанию единомышленников. Около 22 часов они были в бане. Все были в парилке, а Попков вышел в комнату отдыха – один. В этот момент вошел киллер, сделал пять выстрелов в упор и скрылся. Мужчины в парилке слышали хлопки, но поначалу не поняли, что это. Когда вышли, журналист лежал в крови без признаков жизни.

Это особо тяжкое преступления длительное время оставалось нераскрытым. Его забрали на расследование в главк Следкома. В конце концов в деле появились зацепки, которые и помогли раскрыть убийство.

Здесь было обнаружено тело журналиста Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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В Минусинске убили главного редактора одной из местных газет. Сухие строчки официального пресс-релиза: «По предварительной версии следствия 24 мая около 23 часов в помещении бани обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты «ТОН-М» с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» (подробнее).