В Красноярске раскрыли заказное убийство бывшего начальника «убойного отдела», совершенное в 2004 году

Об убийстве, которое произошло 22 ноября 2004 года возле подъезда дома на улице Курчатова, сегодня мало кто вспоминает. Но тогда об этом много писали даже федеральные издания. Говорили о разгуле преступности в Красноярске, об обнаглевших бандитах, которые пытаются поставить на колени милицию и честный бизнес, о переделе сфер влияния.

В тот день от рук киллера погиб 44-летний Сергей Назаров, еще недавно – один из руководителей «убойного отдела» Красноярска. За период службы он раскрыл немало громких дел, нажил себе смертельных врагов, которые не прочь были с ним расправиться. Поговаривали, что в числе «обиженных» Назаровым были и те, кто пошел в бизнесмены и политики краевого масштаба. В заказном характере преступления никто не сомневался.

За год до своей смерти Назаров уволился с должности заместителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края. Решил стать бизнесменом. 22 ноября 2004 года, в десятом часу вечера, он поставил автомобиль на стоянку недалеко от своего дома и направился к подъезду. Убийца вышел ему навстречу, сделал из «Макарова» восемь выстрелов, последний был контрольный в голову. Судмедэксперты потом определили, что в Назарова попали две пули. Когда он упал, киллер выбросил оружие в сторону погребов и скрылся.

- Долгое время преступление оставалось нераскрытым, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета. – В результате кропотливой работы следователей и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось установить исполнителя и пособника совершенного преступления.

Суд над киллером и посредником состоялся в конце 2010 года. Исполнителю Евгению Ковалю дали 22 года колонии строгого режима. Посреднику Андрею Гугле дали 9 лет. К слову, оба также были признаны виновными в двух попытках убийства другого экс-милиционера, Владимира Жигадло. Его сначала пытались взорвать в подъезде, затем застрелить.

Однако установить заказчика убийства Сергея Назарова в 2010 году не представилось возможным. Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство. И вот, спустя 14 лет, следователи вышли на след заказчика. Им оказался 52-летний житель Москвы, имя которого пока не называется. Его уже задержали, доставили в Красноярск и предъявили ему обвинение в организации убийства.