«Первые трое суток она была в шоке»: в Красноярске стабилизировалось состояние девочки, которую растерзала стая собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

8-летняя красноярка Аня, подвергшаяся нападению собак во дворе школы на улице Глинки пришла в себя и даже начала играть с соседками по палате. О том, как себя чувствует девочка, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал главный врач детской городской больницы №5 Владимир Бауэр.

- Первые трое суток были самыми страшными – ребенок был в шоке. Мы думали, что малышке понадобится помощь психолога, но Анечка превосходно справилась самостоятельно, не без помощи соседок по палате. На сегодняшний день состояние ребенка стабилизировалось, девочка уже вовсю ходит сама и играет с новыми подружками. Конечно, нападение она будет вспоминать еще несколько лет точно – пережить такое очень сложно. Но она молодец. Раны затягиваются, лицо не пострадало, но вот на теле могут остаться шрамы, - поясняет руководитель детской больнице.

В администрации Красноярска сейчас активно занимаются отловом собак с территории школы №50 на улицы Глинки. В мэрии поясняют, что уже поймано 18 бродячих псов, но работа будет продолжаться и дальше.

Напомним, что cтрашным ЧП завершилась обычная прогулка для 8-летней девочки из Красноярска – на школьницу напала стая бродячих собак на улице Глинки. Что пережил маленький ребенок во время встречи с псами жутко даже представить: на школьном дворе повсюду части разорванной одежды, а в отдельно лежащем капюшоне от детской курточки даже виднеется прядь золотистых локонов малышки. Очевидцы рассказывают, что девчушку собаки трепали так, словно она игрушечная. К счастью, 8-летняя девочка выжила и сейчас её жизни ничего не угрожает, но впереди у ребенка длительное лечение и реабилитация после пережитого стресса.

Более подробно о том, как малышку смогли отбить от стаи собак случайные прохожие можно прочесть здесь.

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