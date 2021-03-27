В Красноярске бродячие собаки набросились на мальчика и укусили его за лицо

Фото: vk.com/krasghest

Все случилось в Октябрьском районе Красноярска на улице Норильская, 3В. Стая бродячих собак набросила на мальчика. Псы укусили его за лицо и серьезно ранили щеку.

Местный житель рассказал «‎КП-Красноярск», что ‎эта стая давно терроризирует матерей с детьми и домашних собак. Многие даже купили электрошокер, чтобы отбиваться от агрессивных животных. При этом все псы чипированы.

Фото: vk.com/krasghest

Мужчина добавил, что сейчас мальчик находится в больнице. О его состоянии не сообщается. Его мама собирается писать заявления в полицию и прокуратуру и другие ведомства.

В пресс-службе МВД Красноярска на звонок не ответили.

В соцсетях красноярцы пришли в ужас от жестокости бездомных псов. Большинство пользователей считают, что в городе слишком мягко решают проблемы и выступили за отстрел животных. Конечно, нашлись, и те, кто вообще не верит, что травмы нанесли животные.

Добавим, отловом собак в Красноярске занимается организация «Бездомный пес». В начале марта мэрия Красноярска сообщала, что с начала года были отловлены и стерилизованы 463 собаки.