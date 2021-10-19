В Красноярске чипированные собаки напали и едва не разорвали 8-летнюю девочку

В Красноярске чипированные собаки напали на 8-летнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

Невозможно представить, какой ужас испытала 8-летняя девочка, когда увидела свору собак, окруживших ее. Если бы не соседи, услышавшие и увидевшие это, последствия могли быть необратимыми. То, что произошло накануне 18 октября, около 18 часов вечера на улице Глинки, еще раз показывает, насколько могут быть опасны бродячие собаки. А мер, которые принимают городские власти для борьбы с ними, явно недостаточно.

Улица Глинки – не самый благополучный район. Окраина города со старыми архаичными двухэтажками. Даже нормальных детских площадок нет. Школу № 50 недавно закрыли на ремонт, но дети по прежнему приходят во двор, чтобы играть. Вот и 8-летняя девочка была здесь, когда свора собак неожиданно набросилась на нее. Рвали на ней одежду, волосы, кусали.

- Соседи услышали, прибежали, смогли отбить девочку. Она бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Они ее просто рвали. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка, – поделилась с «ТВК Красноярск» местная жительница по имени Евгения. – Раньше собак не было. Если бы они были щенками и подросли – это другой разговор. Но появились именно взрослые особи. Мы думаем, их сюда просто привезли. Они и на нас пытались наброситься, мы отогнали псов петардами.

Очевидцы уверяют: собаки появились здесь недавно, все взрослые особи, чипированные, то есть уже были отловлены. По регламенту они должны быть осмотрены ветеринарным врачом и стерилизованы. А на волю их выпускают, если нет признаков агрессии. Тогда что не так в этой истории со школьницей?

Девочка сейчас находится в больнице, у нее рваные раны, стресс. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту нападения. Устанавливает обстоятельства, тяжесть полученных ран. Будет дана оценка действиях или бездействию местных властей и подрядчиков, занимающихся бродячими животными.

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