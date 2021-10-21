В Красноярском крае дети стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стало больше случаев тяжелого течения коронавируса у детей. Как сообщает краевой минздрав, смертельных случаев в 2021 году нет.

Начальник отдела педиатрической и акушерско-гинекологической помощи минздрава Галина Слепнева предположила, что увеличение количества тяжелых случаев связано с мутацией вируса и накладкой в виде сезонных респираторных заболеваний. Осложняется ситуация тем, что много контактируют друг с другом в школах, что способствует распространению вируса.

Она уточнила, что тяжелыми случаями считаются переходящие в пневмонию. За 2021 года на ИВЛ находились двое детей. Однако летальных случаев, к счастью, не было.