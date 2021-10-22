Как попасть на массовые мероприятия в Красноярске с медотводом 2021: где взять справку, что можно, что нельзя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября 2021 года в Красноярске и крае вводится система QR-кодов в связи с началом четвертой волны коронавируса. Без него попасть на массовые мероприятия нельзя. Мы опубликовали инструкцию по применению. Однако в регионе есть люди, имеющие медотвод от вакцинации. Рассказываем, как попасть на массовые мероприятия в Красноярске с медотводом 2021.

Можно ли попасть на массовые мероприятия с медотводом в Красноярске 2021: версия краевого правительства

Зампредседателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов рассказал, что красноярцы с медотводом имеют право посещать массовые мероприятия наравне с вакцинированными и переболевшими коронавирусом. Для этого необходимо:

- показать справку из поликлиники, в которой определены четкие даты до какого времени у человека есть противопоказания к прививке;

- дополнительно необходимо сделать ПЦР-тест не более 72 часов до посещения. Напомним, что теперь ПЦР-тесты будут делать за 24 часа, а не за 48 часов.

Можно ли попасть на массовые мероприятия с медотводом в Красноярске 2021: версия краевого Роспотребнадзора

Фото: Иван МАКЕЕВ

Между краевыми властями и Роспотребнадзором возникли противоречия насчет красноярцев с медотводом. Глава ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале написал, что граждане с медотводом не могут посещать массовые мероприятия и места скопления людей наравне с имеющими QR-код:

- Если человек имеет медпротивопоказания к прививке, то он находится в группе риска, для него как для незащищенного с учётом иммунитета крайне опасно в период высоких уровней заболеваемости посещать объекты с большим количеством участников, поэтому Указом Губернатора края для него не предусмотрено посещение таких мероприятий. Только по завершению полного курса вакцинации можно получить QR-код (сертификат) - другого способа получить его нет, - заявил Дмитрий Горяев.

«КП-Красноярск» подала запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить, можно ли красноярцам с медотводом посещать места массового скопления людей или нет.

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