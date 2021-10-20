ПЦР-тесты на коронавирус в Красноярском крае будут делать за 24 часа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сократили срок исследования на ковид способом ПЦР с 48 часов до 24. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, в регионе работают 17 лабораторий, допущенных к подобным исследованиям.

При этом по словам Горяева, будет учитываться фактор расстояния, так как лаборатории находятся не в каждом населенном пункте:

- С учётом специфики нашего региона - огромных расстояний между ними - необходимо определенное время, чтобы доставить материал из пункта забора до самой лаборатории (как правило, в Красноярске или в районном центре), - заявил Дмитрий Горяев.

Глава Роспотребнадзора отмечает, что с начала пандемии в Красноярском крае проведено более 3,8 млн исследований на ковид. Ежедневно тест проходят более 100 тысяч человек.